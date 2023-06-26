Главный врач «Динамо» рассказал о взаимодействии с коллегами из Европы

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, как проходит общение с европейскими коллегами.
«Как идёт общение с европейскими коллегами? Ничего не изменилось. Врачи — во всём мире врачи. Никакого негатива никто друг к другу не испытывает. Все готовы всегда прийти на помощь. Если есть возможность обсудить какие-то вопросы по телефону — обсуждаем по телефону.
Когда произошла трагическая ситуация с Миланом Майсторовичем, его пришлось оперировать за рубежом. Мы созвонились с коллегами. Доктор добрался, клиника приняла и прооперировала.
Правда, из-за этого ему пришлось сразу же лететь в Сербию. После операции перелёт растягивался бы вместо четырёх часов на 13 часов, чего нам не хотелось», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 26 июня 2023
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