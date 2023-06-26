«Факел» объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Брызгаловым

Защитник Сергей Брызгалов и воронежский «Факел» подписали новое соглашение, рассчитанное до окончания сезона-2023/2024. Об этом сообщается на официальном сайте воронежской команды.
30-летний Брызгалов перешёл в «Факел» на правах свободного агента летом 2019 года. С тех пор защитник вышел в 68 матчах за команду и помог ей добиться повышения в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2021/2022. Ранее Брызгалов выступал за «Урал», «Анжи», Ахмат». Футбольное образование защитник получил в академиях московского «Спартака» и клуба «Мастер-Сатурн». Брызгалов — бывший футболист молодёжных и юниорских команд России. К играм основной команды он не привлекался.
«Факел» первый сезон в РПЛ после возвращения закончил на 14-м месте, но в стыковых матчах уверенно обыграл «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч).
- 26 июня 2023
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