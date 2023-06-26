«Фенербахче», помимо Вендела, хочет подписать и Малкома

«Фенербахче» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Малкома. В клубе готовы рассмотреть подобный трансфер, если возникнут «соответствующие условия». Об этом сообщает Sporx.

Ранее появилась информация, что турецкий клуб рассматривает аренду бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, который, по слухам, не хочет возвращаться в Россию. «Фенербахче» готов приютить хавбека на год с правом выкупа. В некоторых турецких СМИ сообщается, что эта сумма равна € 17,5 млн.

26-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, перейдя из «Барселоны». С тех пор бразилец, который несколько месяцев назад получил российский паспорт, сыграл за «Зенит» в 108 матчах, забив 42 гола и отдав 24 голевые передачи.