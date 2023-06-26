Фернандо Торрес подал в суд на правительство Испании — El Confidencial

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Фернандо Торрес подал в суд на правительство своей страны и Городской совет Мадрида. Об этом сообщает El Confidencial.

По сведениям источника, Торрес намерен взыскать свыше € 800 тыс. из-за мер по борьбе с коронавирусом, которые отрицательно сказались на сети его тренажёрных залов (Nine Fitness). Торрес хочет получить с государства компенсацию за ущерб, понесённый по правилам, действовавшим с марта 2020 по май 2021 года. Дело передали в Верховный суд.

Торрес закончил игровую карьеру в японском клубе летом 2019 года. Он известен по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси». В составе сборной Испании форвард выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы.

Торрес и Арбелоа повздорили на матче молодёжек. Видеоролик: