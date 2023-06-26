Скауты ЦСКА и «Спартака» посетили матч «Гремио», московские клубы следят за Бительо

23-летний полузащитник «Гремио» Бительо привлёк внимание двух московских клубов – «Спартак» и ЦСКА отправили своих представителей на матч чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро», который состоялся 23 июня (3:1). Есть большая вероятность, что один из российских клубов сделает предложение Бительо, поскольку игрок обладает большим потенциалом, а цена на него ещё не достигла рыночной стоимости, считают журналисты местного издания Gremio News.

По информации издания, «Монако» пока остаётся единственным клубом, подавшим официальную заявку на Бительо. Предложение монегасков ограничилось € 8 млн за 100% прав на игрока, но «Гремио» намерен сохранить за собой 30%, и поэтому боссы бразильского клуба даже не рассматривали такой вариант. Красно-белые могут продолжить переговоры.

Помимо «Монако», конкурентами российских клубов могут стать португальские «Бенфика» и «Спортинг» (местные скауты первыми обнаружили игрока в конце 2022 года), а также немецкий «Унион Берлин», представители которого уже выходили на агентов футболиста.

В этом сезоне Бительо провёл 31 матч за «Гремио», в котором забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до декабря 2025 года, а компенсация за досрочное расторжение составляет примерно € 60 млн. «Гремио» тем временем хочет получить за футболиста не меньше € 13 млн. Отмечается, что у Бительо одна из самых низких зарплат среди игроков «Гремио».