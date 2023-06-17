«Спартак» и ЦСКА поборются за полузащитника «Гремио» Бительо

Московские «Спартак» и ЦСКА поборются за подписание полузащитника бразильского «Гремио» Бительо. Об этом сообщает «твиттер» Fute RS со ссылкой на журналиста Диого Росси.

По информации источника, к Бительо также проявляют интерес берлинский «Унион» и французский «Монако». Немецкий клуб в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Монегаски не смогли квалифицироваться в еврокубки.

Бительо 23 года. Он выступает на позиции центрального атакующего полузащитника. В нынешнем сезоне бразилец сыграл за «Гремио» 28 матчей во всех турнирах, отметившись в них шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт Бительо с бразильским клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 3,5 млн.