Форвард «Крыльев» Писарский одним словом описал прошедший сезон в РПЛ

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский одним словом описал прошедший сезон в высшем футбольном дивизионе России.

«Описать прошедший сезон одним словом? Опыт», — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Владимир Писарский принял участие в 26 матчах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. До перехода в «Крылья» Писарский на протяжении трёх сезонов выступал за «Оренбург». Всего на счету футболиста 82 сыгранных матча, 24 гола и три ассиста в рамках национальных чемпионатов.

«Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 30 матчах. На счету самарской команды восемь побед, 14 поражений и восемь ничьих.