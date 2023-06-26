Форвард «Крыльев» Писарский одним словом описал прошедший сезон в РПЛ
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Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский одним словом описал прошедший сезон в высшем футбольном дивизионе России.
«Описать прошедший сезон одним словом? Опыт», — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Владимир Писарский принял участие в 26 матчах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. До перехода в «Крылья» Писарский на протяжении трёх сезонов выступал за «Оренбург». Всего на счету футболиста 82 сыгранных матча, 24 гола и три ассиста в рамках национальных чемпионатов.
«Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 30 матчах. На счету самарской команды восемь побед, 14 поражений и восемь ничьих.
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