Румынский эксперт: Украине должно быть засчитано поражение от Хорватии
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Бывший вратарь и экс-президент бухарестского «Стяуа» Хельмут Дукадам выразил мнение, что молодёжной сборной Украины должно быть засчитано поражение в матче чемпионата Европы U21 с Хорватией.
В качестве подтверждения своих слов Дукадам приводит факт, что голкипер «Шахтёра» Анатолий Трубин и его сокомандник — защитник Георгий Судаков — в понедельник участвовали в матче взрослых команд Украина — Мальта (1:0), а затем, менее чем за 48 часов, что якобы запрещено регламентом ФИФА, вышли на поле в Бухаресте против хорватов (матч молодёжных сборных завершился со счётом 2:0 в пользу Украины).
«Если следовать правилам, Украине следует присудить техническое поражение», — приводит слова Дукадама PlaySport.
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