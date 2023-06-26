В «Аугсбурге» опровергли интерес к вратарю ЦСКА Помазуну

Глава скаутской службы «Аугсбурга» Тимон Паулс опроверг слухи об интересе немецкого клуба к голкиперу московского ЦСКА Илье Помазуну.

«Неправда, что «Аугсбург» интересуется Помазуном», — сказал Паулс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее издание Sport24 сообщило, что ряд европейских клубов заинтересовался голкипером «Урала» Ильёй Помазуном, права на которого принадлежат ЦСКА. В числе возможных претендентов на вратаря назывались аутсайдеры испанской Ла Лиги, команда из Сегунды, а также немецкий «Аугсбург».

Илья Помазун выступает за «Урал» из Екатеринбурга на правах аренды с 2021 года. В завершившемся сезоне он провёл за оранжево-чёрную команду 39 матчей, в которых пропустил 55 голов.