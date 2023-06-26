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«Бавария» считает Кейна приоритетной трансферной целью

«Бавария» считает Кейна приоритетной трансферной целью
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«Бавария» не останавливает попытки найти футболиста на позицию форварда. Главной целью мюнхенцев в летнее трансферное окно по-прежнему является нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, «Бавария» желает подписать форварда «шпор» не более чем за € 100 млн. Сам игрок склоняется к переходу в мюнхенскую команду. Боссы «Баварии» ведут подготовку к новому раунду переговоров с представителями лондонского клуба.

В сезоне-2022/2023 на счету Кейна 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

Ранее сообщалось о переговорах Кейна с «Манчестер Юнайтед».

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