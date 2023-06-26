«Бавария» считает Кейна приоритетной трансферной целью

«Бавария» не останавливает попытки найти футболиста на позицию форварда. Главной целью мюнхенцев в летнее трансферное окно по-прежнему является нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, «Бавария» желает подписать форварда «шпор» не более чем за € 100 млн. Сам игрок склоняется к переходу в мюнхенскую команду. Боссы «Баварии» ведут подготовку к новому раунду переговоров с представителями лондонского клуба.
В сезоне-2022/2023 на счету Кейна 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.
Ранее сообщалось о переговорах Кейна с «Манчестер Юнайтед».
- 26 июня 2023
-
22:00
-
21:59
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:28
-
21:18
-
21:16
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:31
-
20:29
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:40
-
19:36
-
19:29
-
19:25
-
19:20
-
19:19
-
19:02
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:40