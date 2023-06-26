Тренер «Зенита» де Оливейра прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об итогах жеребьёвки Фонбет Кубка России.

«Хорошая группа. Там есть соперники, с которыми мы играли совсем недавно, — «Крылья Советов». Есть «Ахмат» и сложный выезд в Грозный, есть новичок — «Балтика», где работает мой друг Игнашевич. Кубок — это интересно, много игр — это хорошо. Мы можем немного ротировать состав и посмотреть на всех наших ребят», – приводит слова де Оливейры пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Напомним, 24 июня состоялась жеребьёвка Кубка России — 2023/2024. Санкт-петербургский «Зенит» попал в группу С и сразится за право выйти в плей-офф с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтикой», которая повысилась в классе по итогам прошлого сезона. Две лучшие команды квартета попадают в верхнюю сетку плей-офф, то есть в 1/4 финала.