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В «Зените» рассказали, когда в команду вернутся Малком и Роберт Ренан

В «Зените» рассказали, когда в команду вернутся Малком и Роберт Ренан
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что нападающий Малком и защитник Роберт Ренан через несколько дней вернутся в расположение команды и приступят к работе на сборах

«На связи ли я с Малкомом, с Робертом Ренаном и другими ребятами? Да, конечно! Вчера вечером я разговаривал с Малкомом, он полон сил и очень хочет вернуться. Сейчас он немного отдохнёт и через пару дней уже окажется у нас. С Робертом то же самое», — приводит слова де Оливейры пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В минувшем сезоне 26-летний Малком принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 23 мяча и отдав девять результативных передач. Бразилец стал лучшим бомбардиром турнира.

19-летний Ренан перешёл в «Зенит» в январе 2023 года и успел провести за команду 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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