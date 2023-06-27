В возрасте 82 лет скончался экс-тренер сборной Шотландии Крэйг Браун

Бывший главный тренер сборной Шотландии Крэйг Браун скончался на 83-м году жизни, сообщает BBC. Сообщается, что специалист умер в кругу семьи после непродолжительной болезни. Причина смерти пока уточняется.

Браун был тренером сборной Шотландии в период с 1993 по 2001 год. Вместе со сборной он участвовал на Евро-1996 и на чемпионате мира — 1998.

Работая с командой, Браун провёл 70 матчей (самый высокий показатель для этой сборной). В 2010 году тренер был включён в Зал славы шотландского футбола.

Тренер также работал с клубами: это были шотландские «Мотеруэлл», «Клайд», «Абердин», английские «Престон Норт Энд» и «Дерби Каунти».

Тренируя молодёжную сборную Шотландии (до 17 лет), Браун достиг титула вице-чемпиона мира.