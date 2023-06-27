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«Манчестер Юнайтед» хочет выручить за трансфер Санчо чуть более € 50 млн

«Манчестер Юнайтед» хочет выручить за трансфер Санчо чуть более € 50 млн
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«Манчестер Юнайтед» хочет продать полузащитника команды Джейдона Санчо.

Как сообщает Daily Mail, английский клуб может расстаться с 23-летним игроком за € 52 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны лондонского «Тоттенхэма» к футболисту.

В «Манчестер Юнайтед» Санчо перешёл летом 2021 года из «Боруссии» Дортмунд. В завершившемся сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 26 матчей за «красных дьяволов» в рамках английской Премьер-лиги, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Два года назад «Ман Юнайтед» заплатил «Боруссии» за Джейдона Санчо около € 85 млн.

Подопечные Эрика тен Хага завершили сезон на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «МЮ» также уступил в финальном матче Кубка Англии с «Манчестер Сити».

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