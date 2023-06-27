Источник: игрок «Пари НН» Майга может перейти в ЦСКА или «Локомотив»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга может продолжить карьеру в одном из московских клубов.

Как сообщает AfricaFoot, ЦСКА и «Локомотив» интересуются 28-летним малийским хавбеком. Отмечается, что Майга также входит в сферу интересов нескольких зарубежных клубов.

Напомним, переход Майга из «Велеса» прошедшим летом обошёлся «Нижнему Новгороду» в € 250 тыс., согласно данным Transfermarkt. Футболист заключил контракт с клубом сроком до 30 июня 2025 года.

В минувшем сезоне Мамаду Майга сыграл за «Пари НН» 30 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 900 тыс.

ЦСКА завершил сезон-2022/2023 на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Локомотив» занял восьмую позицию.