В «Оренбурге» вспомнили начало сотрудничества с Домингесом по игрокам Латинской Америки

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как клуб начал сотрудничество с бывшим игроком «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингесом. Он в качестве агента вёл переходы в российский клуб Лукаса Веру и Матиаса Переса.

«С Домингесом мы познакомились в год, когда мы вылетели в ФНЛ и были в Испании на сборах. Под ФНЛ эта тема была неактуальна…

Возможно ли подписать игрока из латинской Америки без российских посредников? Даже если ты напрямую выйдешь на футболиста, то у него есть агентское соглашение, то есть мимо агента ты никак не пройдешь. Например, Домингес — он же не российский посредник, у него очень хорошие связи в Аргентине. Вера, Перес и Муро — это не прямые клиенты Домингеса. Просто у него есть выходы, и он там этот вопрос может решить условно за полтора месяца. Если мы начнем сами искать выход на агентов и на клубы, то это затянется месяца на три», — приводит слова Андреева телеграм-канал «Аналитика ФК Оренбург».