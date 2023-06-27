В «Оренбурге» вспомнили начало сотрудничества с Домингесом по игрокам Латинской Америки

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как клуб начал сотрудничество с бывшим игроком «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингесом. Он в качестве агента вёл переходы в российский клуб Лукаса Веру и Матиаса Переса.
«С Домингесом мы познакомились в год, когда мы вылетели в ФНЛ и были в Испании на сборах. Под ФНЛ эта тема была неактуальна…
Возможно ли подписать игрока из латинской Америки без российских посредников? Даже если ты напрямую выйдешь на футболиста, то у него есть агентское соглашение, то есть мимо агента ты никак не пройдешь. Например, Домингес — он же не российский посредник, у него очень хорошие связи в Аргентине. Вера, Перес и Муро — это не прямые клиенты Домингеса. Просто у него есть выходы, и он там этот вопрос может решить условно за полтора месяца. Если мы начнем сами искать выход на агентов и на клубы, то это затянется месяца на три», — приводит слова Андреева телеграм-канал «Аналитика ФК Оренбург».
- 27 июня 2023
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