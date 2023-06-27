В «Оренбурге» рассказали, почему в их обойме должно быть больше игроков, чем в «Ман Сити»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, почему в его команде обойма футболистов должна быть больше, чем в «Манчестер Сити».
Считается, что в команде должно быть не больше 22 футболистов, но в «Оренбурге» состав больше?
«Мы начинаем чемпионат примерно 23 июля и уходим на паузу в ноябре. За это время с учетом кубковых матчей мы сыграем 23 игры. Игры будут через четыре дня на пятый, через три дня на четвертый. С учетом логистики у нас не будет тренировочного процесса, восстановления, пойдет травматизм. В прошлом сезоне в определенный момент у нас выпало 8 человек.
— У «Манчестер Сити» в сезоне больше 60 матчей. При этом они использовали всего 22 игрока? «Манчестер Сити» — огромный клуб. Там собраны топовые футболисты, которые талантливы, физически и генетически развиты. Уровень восстановления несопоставим. У них топовые доктора, топовые массажисты. В том же ЦСКА обойма 14 человек плюс молодежь, и они этим обходятся. Но нужно понимать, что для достижения уровня ЦСКА нам нужно очень кропотливо работать, развивать инфраструктуру, кадры», — cказал Андреев в интервью телеграм-каналу «Аналитика ФК «Оренбург».
- 27 июня 2023
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