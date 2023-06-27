В «Фенербахче» заявили, что клуб приедет на предсезонный турнир в Россию

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал информацию об отказе ряда игроков команды, включая нападающего Эдина Джеко, от поездки на предсезонный турнир в Россию.

«Мы приедем в Россию. У клуба нет причин действовать иначе», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдёт международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер». Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».