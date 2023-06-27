Ди Марцио: Пирло вот-вот подпишет контракт с «Сампдорией»

Итальянский тренер Андреа Пирло возглавит «Сампдорию». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте.

Процесс заключения контракта идёт в эти минуты. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один. Ранее Пирло провёл три встречи с руководством «Сампдории», последняя из которых прошла вчера, 26 июня. Команду мог возглавить экс-тренер «Фрозиноне» Фабио Гроссо, но провести успешные переговоры не удалось.

Пирло начинал тренерскую карьеру в «Ювентусе», за который выступал, будучи игроком. Последним местом работы Андреа был турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Сампдория» завершила сезон на последней, 20-й строчке турнирной таблицы итальянской Серии А, вылетев в Серию B. Команда набрала 19 очков в 38 матчах.