«Бавария» сделала официальное предложение по Гарри Кейну в размере € 70 млн

Мюнхенская «Бавария» предложила «Тоттенхэму» за нападающего Гарри Кейна € 70 млн и бонусы. Об этом сообщает The Athletic.

Этим летом «Бавария» под руководством бывшего главного тренера «Челси» Томаса Тухеля находится в поиске нового форварда, и Кейн находится на одном из первых мест в списке их приоритетов. Отметим, что Кейн был целью «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как Уле-Гуннар Сульшер являлся главным тренером команды. Нынешний босс Эрик тен Хаг также является поклонником игры 29-летнего футболиста.

«Манчестер Сити» рассматривал возможность подписания Кейна два года назад, прежде чем летом прошлого года завершил сделку по Эрлингу Холанду. Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал совету директоров клуба, что хочет видеть Кейна в своей команде.

Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке. Видеоролик: