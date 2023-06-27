Капитан «Спартака» Джикия отреагировал на сокращение дисквалификации Соболева в РПЛ
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о сокращении дисквалификации нападающего команды Александра Соболева в Российской Премьер-Лиге.
«Я очень рад, что сократили дисквалификацию Соболеву. Мы с ним первый тур пропустим, а со второго будем уже в боевой готовности», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сократил дисквалификацию нападающего «Спартака» с четырёх матчей до трёх. Он получил её за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. В минувшем сезоне 26-летний Соболев также отметился 15 голами и девятью результативными передачами в 32 матчах во всех турнирах. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2026 года.
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