Георгий Джикия оценил группу «Спартака» в Кубке России

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия оценил итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Хорошая группа — «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН». Со всеми играли, всех прекрасно знаем. В Кубке своеобразный формат: первые два места — прямые путёвки, третье — через путь регионов. Серьёзная группа? Ещё ничего не началось, а уже какие-то вопросики странные», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В конце прошедшего сезона красно-синие встречались в Суперфинале Кубка с «Краснодаром». Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти армейцы взяли верх со счётом 6:5.