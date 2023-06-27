Певица Шакира рассказала, как узнала об изменах со стороны экс-игрока «Барселоны» Пике

Колумбийская певица Шакира, долгое время находившаяся в отношениях с бывшим игроком «Барселоны» Жераром Пике, призналась, что узнала об изменах со стороны футболиста из прессы.
«Я узнала из прессы, что мне изменили, а мой отец в тот момент был в реанимации. Папу я любила больше всего в жизни, а он уходил в тот момент, когда я так сильно в нём нуждалась. Я не могла поговорить с ним, получить совет, в котором так нуждалась.
Папа перенёс коронавирус, два несчастных случая, пневмонию и пять операций за полгода в свой 91 год. Он самый яркий пример стойкости, мама проводила с ним время весь день и ночь. Они оба — отражение той мечты, которая не сбылась для меня. Но я надеюсь, что они станут для моих детей образцами любви, терпения в отношениях, абсолютной преданности и жизнерадостности», — приводит слова Шакиры People en Espanol.
Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры. Видеоролик:
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