Жерар Пике раскрыл минусы системы европейского футбола

Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике считает, что североамериканская концепция спорта превосходит европейскую.

«Мы давно ждём честной игры на европейской арене, но по политическим причинам её нет. Теперь такие команды, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», имеют огромное преимущество по уже известным нам причинам. «Барселоне» и «Реалу», принадлежащим народу, будет всё труднее конкурировать в Европе.

Для меня американская концепция спорта намного лучше, чем европейская. В НБА есть 30 франшиз, и все они двигаются в одном направлении, потому что у них одинаковые интересы», – приводит слова Пике Barca Universal.

Напомним, Пике завершил карьеру в минувшем сезоне. Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник принял участие в шести встречах. Пике является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

Реконструкция стадиона «Ноу Камп» в Барселоне: