Фернандес: уверен, что Личка в «Динамо» будет работать так же круто, как и в «Оренбурге»
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Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес поделился ожиданиями от работы главного тренера Марцела Лички.
«Мы пока что не общались с Личкой, да и лично с ним не знакомы. Следил за его работой в «Оренбурге» — это было здорово! У него там была классная команда — они очень хорошо выступали. Уверен, что Марцел в «Динамо» будет работать так же круто и интересно, как и в «Оренбурге». Будем добиваться с ним высоких позиций», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт матчем с «Краснодаром». На групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России бело-голубые встретятся со «Спартаком», «Краснодаром» и «Пари Нижний Новгород».
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