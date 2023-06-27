В «Оренбурге» вспомнили, как Личка звонил Ярошику на предмет назначения в команду

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о назначении на пост главного тренера команды Иржи Ярошика.
«Ярошик приходит в команду, которая была уже полностью укомплектована под Личку? Ярошик — абсолютно адекватный человек. Первый диалог с Иржи был ещё полтора месяца назад. Ему набрал Марцел и спросил, будет ли ему интересно поработать в «Оренбурге». Ярошик тогда ответил, что надо подумать и посоветоваться с семьёй. Потом он сообщил, что готов ехать. Ситуация сложная, не без этого — но он приходит в хороший коллектив. Мы подбирали тренера с атакующей философией игры. Менять концепцию и играть от обороны мы не хотим. Понятно, что футбол не будет таким же, как у Марцела, но направленность будет сохранена.
«Теплице» Ярошика забивала мало? «Теплице» — это команда, которая борется за выживание. Как говорит Марцел, уровень футболистов там как во второй чешской лиге, а Ярошик сохранил их в высшей лиге. Марцел очень хорошо знает чешский чемпионат. Сейчас Ярошик приходит в команду, где есть исполнители [хорошего уровня]», — приводит слова Андреева телеграм-канал «Аналитика ФК Оренбург».
- 27 июня 2023
-
16:15
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:46
-
15:36
-
15:27
-
15:27
-
15:08
-
15:04
-
14:59
-
14:53
-
14:42
-
14:41
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:07
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:29
-
13:27
-
13:17
-
13:13
-
13:03
-
13:02
-
12:55