В «Оренбурге» вспомнили, как Личка звонил Ярошику на предмет назначения в команду

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о назначении на пост главного тренера команды Иржи Ярошика.

«Ярошик приходит в команду, которая была уже полностью укомплектована под Личку? Ярошик — абсолютно адекватный человек. Первый диалог с Иржи был ещё полтора месяца назад. Ему набрал Марцел и спросил, будет ли ему интересно поработать в «Оренбурге». Ярошик тогда ответил, что надо подумать и посоветоваться с семьёй. Потом он сообщил, что готов ехать. Ситуация сложная, не без этого — но он приходит в хороший коллектив. Мы подбирали тренера с атакующей философией игры. Менять концепцию и играть от обороны мы не хотим. Понятно, что футбол не будет таким же, как у Марцела, но направленность будет сохранена.

«Теплице» Ярошика забивала мало? «Теплице» — это команда, которая борется за выживание. Как говорит Марцел, уровень футболистов там как во второй чешской лиге, а Ярошик сохранил их в высшей лиге. Марцел очень хорошо знает чешский чемпионат. Сейчас Ярошик приходит в команду, где есть исполнители [хорошего уровня]», — приводит слова Андреева телеграм-канал «Аналитика ФК Оренбург».