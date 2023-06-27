«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по Кейну

Лондонский «Тоттенхэм» ответил отказом на предложение «Баварии» о приобретении нападающего Гарри Кейна. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что мюнхенцы направили первое официальное предложение о трансфере нападающего в размере € 70 млн без учёта бонусов. По данным источника, такая сумма не устроила «Тоттенхэм».

Гарри — воспитанник академии «шпор», за первую команду он играет с 2011 года. В составе «Тоттенхэма» английский нападающий добирался до финалов Кубка лиги и Лиги чемпионов, а со сборной Англии стал серебряным призёром чемпионата Европы – 2020.

В сезоне-2022/2023 Гарри Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. «Тоттенхэм» завершил сезон на восьмой строчке турнирной таблице, набрав 60 очков.