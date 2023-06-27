«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по Кейну

Лондонский «Тоттенхэм» ответил отказом на предложение «Баварии» о приобретении нападающего Гарри Кейна. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что мюнхенцы направили первое официальное предложение о трансфере нападающего в размере € 70 млн без учёта бонусов. По данным источника, такая сумма не устроила «Тоттенхэм».
Гарри — воспитанник академии «шпор», за первую команду он играет с 2011 года. В составе «Тоттенхэма» английский нападающий добирался до финалов Кубка лиги и Лиги чемпионов, а со сборной Англии стал серебряным призёром чемпионата Европы – 2020.
В сезоне-2022/2023 Гарри Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. «Тоттенхэм» завершил сезон на восьмой строчке турнирной таблице, набрав 60 очков.
- 27 июня 2023
-
19:20
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
17:43
-
17:38
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:13
-
17:09
-
17:00
-
16:52
-
16:43
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:46