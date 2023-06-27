Спортивный директор «Марселя» опроверг информацию об интересе клуба к Чалову

Спортивный директор французского «Марселя» Хавьер Рибалта опроверг информацию об интересе клуба к нападающему московского ЦСКА Фёдору Чалову.
«У нас нет вообще никакого интереса к Чалову», — приводит слова Рибалты Sport 24.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Марсель» может сделать ЦСКА предложение по трансферу футболиста.
Контракт Чалова с красно-синими действует до конца 2024 года. В общей сложности за основную команду ЦСКА Фёдор провёл 220 матчей, забил 73 мяча и отдал 39 голевых передач.
Напомним, в 2018–2021 годах Рибалта занимал пост спортивного директора санкт-петербургского «Зенита». На ту же должность в «Марсель» он пришёл летом 2022 года.
Провансальцы заняли третье место в чемпионате Франции – 2022/2023 и в будущем сезоне сыграют в квалификации Лиги чемпионов.
- 27 июня 2023
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