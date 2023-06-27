Андреа Пирло возглавил «Сампдорию»
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Бывший наставник «Ювентуса» и «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло стал главным тренером «Сампдории», сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 44-летним итальянским специалистом рассчитан до лета 2025 года. Профессиональную тренерскую карьеру Пирло начал в 2020 году, возглавив «Ювентус». До этого он работал в молодёжной системе «старой синьоры». С туринцами в первый же год работы Андреа выиграл Суперкубок и Кубок Италии.
В июне 2022 года итальянец возглавил турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. В конце мая Пирло покинул должность главного тренера турецкой команды.
В минувшем сезоне «Сампдория» заняла последнее место в Серии А, набрав 19 очков, и вылетела в Серию В.
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