Андреа Пирло возглавил «Сампдорию»

Бывший наставник «Ювентуса» и «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло стал главным тренером «Сампдории», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 44-летним итальянским специалистом рассчитан до лета 2025 года. Профессиональную тренерскую карьеру Пирло начал в 2020 году, возглавив «Ювентус». До этого он работал в молодёжной системе «старой синьоры». С туринцами в первый же год работы Андреа выиграл Суперкубок и Кубок Италии.

В июне 2022 года итальянец возглавил турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. В конце мая Пирло покинул должность главного тренера турецкой команды.

В минувшем сезоне «Сампдория» заняла последнее место в Серии А, набрав 19 очков, и вылетела в Серию В.