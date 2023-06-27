Петржела: не только в России есть проблемы с судейством — это общая головная боль

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал назначение известного в прошлом сербского арбитра Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.
«Не только в России есть проблемы с судейством — это общая головная боль. Приход иностранного специалиста? Не сказал бы, что это плохой знак. Такая практика есть везде: в Чехии, например, есть польские специалисты», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, Милорад Мажич – известный сербский арбитр, который работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 года, обслуживал Суперкубок УЕФА, финал Лиги чемпионов и многие другие важные матчи. Он является единственным сербским арбитром в новейшей истории, который работал на финале Лиги чемпионов. По окончании судейской карьеры Мажич занялся обучением арбитров — руководил судейским корпусом чемпионата Кипра и работал инструктором ФИФА. С 2022 года входил в ЭСК РФС.
- 27 июня 2023
-
21:00
-
20:37
-
20:31
-
20:30
-
20:28
-
20:10
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:50
-
19:48
-
19:36
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
17:43
-
17:38
-
17:30
-
17:26