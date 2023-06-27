Петржела: не только в России есть проблемы с судейством — это общая головная боль

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал назначение известного в прошлом сербского арбитра Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Не только в России есть проблемы с судейством — это общая головная боль. Приход иностранного специалиста? Не сказал бы, что это плохой знак. Такая практика есть везде: в Чехии, например, есть польские специалисты», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Милорад Мажич – известный сербский арбитр, который работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 года, обслуживал Суперкубок УЕФА, финал Лиги чемпионов и многие другие важные матчи. Он является единственным сербским арбитром в новейшей истории, который работал на финале Лиги чемпионов. По окончании судейской карьеры Мажич занялся обучением арбитров — руководил судейским корпусом чемпионата Кипра и работал инструктором ФИФА. С 2022 года входил в ЭСК РФС.