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Ковачич: хочу помочь «Ман Сити» выиграть ещё больше трофеев

Ковачич: хочу помочь «Ман Сити» выиграть ещё больше трофеев
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Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич прокомментировал свой переход в клуб.

«Для меня это прекрасный шаг, и я не могу дождаться начала работы с «Сити». Любой, кто наблюдал за этой командой под руководством Пепа, знает, насколько они хороши – на мой взгляд, лучшие в мире. Присоединиться к такой команде — мечта для любого футболиста.

Мне ещё многому предстоит научиться, я всё ещё могу прогрессировать и знаю, что под руководством Пепа смогу стать лучшим игроком. Сейчас я планирую отдохнуть пару недель, а затем вернусь в Манчестер и начну подготовку к новому сезону. Я хочу помочь этому клубу остаться на вершине и выиграть ещё больше трофеев», — цитирует Ковачича официальный сайт «Манчестер Сити».

О переходе Матео Ковачича в «Ман Сити» стало известно сегодня, 27 июня.

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