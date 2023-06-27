Матео Ковачич перешёл в «Манчестер Сити»

Хорватский полузащитник Матео Ковачич стал игроком «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист, за которого «горожане» заплатили «Челси» почти € 30 млн без учёта бонусов, подписал контракт до 2027 года.

29-летний Ковачич провёл за синих 221 матч в течение пяти сезонов, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, клубный чемпионат мира по футболу и Суперкубок УЕФА. Кроме того, по итогам сезона-2019/2020 хорват был признан лучшим игроком лондонского клуба.

В составе сборной Ковачич провёл 95 матчей и был частью команды, которая заняла третье место на проходившем в России чемпионате мира.

Матео — воспитанник академии «Динамо» Загреб. Из хорватского клуба он перебрался в «Интер» в 2013 году, через два года стал игроком мадридского «Реала», а оттуда перешёл в «Челси».