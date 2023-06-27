Португалия выиграла матч с Бельгией на молодёжном Евро, забив с пенальти на 89-й минуте

Сегодня, 27 июня, в Тбилиси (Грузия) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2023 среди молодёжных команд с участием сборных Португалии и Бельгии. На встрече работала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Игра завершилась победой португальцев — 2:1.

В первом тайме забитых голов не было. На 56-й минуте ударом в касание мяч забил полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш, однако уже через девять минут бельгийцы отыгрались: отличился вышедший на замену нападающий Йорбе Вертессен, точно пробивший головой. Однако на 89-й минуте хавбек Тиагу Данташ реализовал назначенный в пользу сборной Португалии пенальти и принёс своей сборной победу.

Таким образом, национальная команда Португалии набрала четыре очка в трёх встречах группового этапа, у Бельгии — два очка. Их соперниками по квартету являются сборные Грузии и Нидерландов.