Португалия выиграла матч с Бельгией на молодёжном Евро, забив с пенальти на 89-й минуте

Сегодня, 27 июня, в Тбилиси (Грузия) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2023 среди молодёжных команд с участием сборных Португалии и Бельгии. На встрече работала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Игра завершилась победой португальцев — 2:1.
В первом тайме забитых голов не было. На 56-й минуте ударом в касание мяч забил полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш, однако уже через девять минут бельгийцы отыгрались: отличился вышедший на замену нападающий Йорбе Вертессен, точно пробивший головой. Однако на 89-й минуте хавбек Тиагу Данташ реализовал назначенный в пользу сборной Португалии пенальти и принёс своей сборной победу.
Таким образом, национальная команда Португалии набрала четыре очка в трёх встречах группового этапа, у Бельгии — два очка. Их соперниками по квартету являются сборные Грузии и Нидерландов.
- 27 июня 2023
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