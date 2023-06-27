Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Турищев: очень сложно бороться за выживание, когда идёт постоянная смена тренеров

Максим Турищев: очень сложно бороться за выживание, когда идёт постоянная смена тренеров
Максим Турищев
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Ростова» Максим Турищев, проведший прошедший сезон в «Торпедо» на правах аренды, поделился мнением о причинах вылета московской команды в Первую лигу.

«В определённый момент шансы на сохранение прописки были. Но очень сложно оставаться на позитиве и бороться за выживание, когда идёт постоянная смена тренеров. Постоянно перестраиваешься с одной схемы на другую, наигрываются абсолютно другие связки игроков, меняются позиции… Это действительно тяжело.

Думаю, они вернутся и докажут, что в предыдущем сезоне это не было случайностью. В Первой лиге достаточно тяжело играть, не всегда команды возвращаются в РПЛ после вылета. Поэтому я желаю «Торпедо» удачи, чтобы такой великий клуб вернулся в Премьер-Лигу и закрепился там надолго», — приводит слова Турищева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Давид Караев покинул «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023