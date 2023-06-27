Максим Турищев: очень сложно бороться за выживание, когда идёт постоянная смена тренеров

Российский нападающий «Ростова» Максим Турищев, проведший прошедший сезон в «Торпедо» на правах аренды, поделился мнением о причинах вылета московской команды в Первую лигу.
«В определённый момент шансы на сохранение прописки были. Но очень сложно оставаться на позитиве и бороться за выживание, когда идёт постоянная смена тренеров. Постоянно перестраиваешься с одной схемы на другую, наигрываются абсолютно другие связки игроков, меняются позиции… Это действительно тяжело.
Думаю, они вернутся и докажут, что в предыдущем сезоне это не было случайностью. В Первой лиге достаточно тяжело играть, не всегда команды возвращаются в РПЛ после вылета. Поэтому я желаю «Торпедо» удачи, чтобы такой великий клуб вернулся в Премьер-Лигу и закрепился там надолго», — приводит слова Турищева «Матч ТВ».
- 27 июня 2023
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