Максим Турищев: очень сложно бороться за выживание, когда идёт постоянная смена тренеров

Российский нападающий «Ростова» Максим Турищев, проведший прошедший сезон в «Торпедо» на правах аренды, поделился мнением о причинах вылета московской команды в Первую лигу.

«В определённый момент шансы на сохранение прописки были. Но очень сложно оставаться на позитиве и бороться за выживание, когда идёт постоянная смена тренеров. Постоянно перестраиваешься с одной схемы на другую, наигрываются абсолютно другие связки игроков, меняются позиции… Это действительно тяжело.

Думаю, они вернутся и докажут, что в предыдущем сезоне это не было случайностью. В Первой лиге достаточно тяжело играть, не всегда команды возвращаются в РПЛ после вылета. Поэтому я желаю «Торпедо» удачи, чтобы такой великий клуб вернулся в Премьер-Лигу и закрепился там надолго», — приводит слова Турищева «Матч ТВ».