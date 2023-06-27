«Бавария» готовит новое предложение по Гарри Кейну

Мюнхенская «Бавария» продолжит попытки приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, руководство «Баварии», достигнув соглашения с самим игроком, собирается сделать новое предложение «Тоттенхэму». Вместе с тем в мюнхенском клубе прекрасно понимают, что договориться со «шпорами» будет очень непросто, несмотря на желание самого Гарри продолжить карьеру в «Баварии».

Напомним, ранее «Тоттенхэм» ответил отказом на стартовое предложение немецкого клуба о приобретении 29-летнего форварда в размере € 70 млн без учёта бонусов. В сезоне-2022/2023 Гарри Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи.