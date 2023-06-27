Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» готовит новое предложение по Гарри Кейну

«Бавария» готовит новое предложение по Гарри Кейну
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» продолжит попытки приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, руководство «Баварии», достигнув соглашения с самим игроком, собирается сделать новое предложение «Тоттенхэму». Вместе с тем в мюнхенском клубе прекрасно понимают, что договориться со «шпорами» будет очень непросто, несмотря на желание самого Гарри продолжить карьеру в «Баварии».

Напомним, ранее «Тоттенхэм» ответил отказом на стартовое предложение немецкого клуба о приобретении 29-летнего форварда в размере € 70 млн без учёта бонусов. В сезоне-2022/2023 Гарри Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по Кейну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023