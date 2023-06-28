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«Реал» принял предложение «Ливерпуля» по Вальверде

«Реал» принял предложение «Ливерпуля» по Вальверде
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может стать игроком «Ливерпуля».

Как сообщает El Nacional, «Ливерпуль» увеличил своё предложение по Вальверде с € 70 млн до € 90 млн. Президент «Реала» Флорентино Перес принял это предложение.

В сезоне-2022/2023 на счету Вальверде 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами.

Напомним, недавно «Ливерпуль» объявил о переходе игрока «Брайтона» и действующего чемпиона мира Алексиса Мак Аллистера. За 24-летнего центрального полузащитника мерсисайдцы заплатили порядка € 35 млн. Прошлый сезон красные завершили на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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