«Реал» принял предложение «Ливерпуля» по Вальверде
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может стать игроком «Ливерпуля».
Как сообщает El Nacional, «Ливерпуль» увеличил своё предложение по Вальверде с € 70 млн до € 90 млн. Президент «Реала» Флорентино Перес принял это предложение.
В сезоне-2022/2023 на счету Вальверде 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами.
Напомним, недавно «Ливерпуль» объявил о переходе игрока «Брайтона» и действующего чемпиона мира Алексиса Мак Аллистера. За 24-летнего центрального полузащитника мерсисайдцы заплатили порядка € 35 млн. Прошлый сезон красные завершили на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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