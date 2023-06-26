Мак Аллистер: моя цель — брать трофеи. «Ливерпуль» — один из крупнейших клубов в мире

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер рассказал, чего хочет добиться в мерсисайдском клубе.

«Всем нам известно, что Клоппу нравилось использовать контратаки, но в последние годы это изменилось. Он сказал мне, что ему нужны игроки, обладающие менталитетом победителя и способные действовать между линиями.

У меня всегда был такой менталитет, а после чемпионата мира он стал ещё сильнее. Я хочу брать трофеи. Это моя цель и цель клуба. «Ливерпуль» — один из крупнейших клубов Европы и мира. Его история делает его таким», — цитирует Мак Аллистера издание Mirror.

24-летний аргентинец присоединился к красным этим летом, перейдя из «Брайтона». В прошлом сезоне он провёл 35 матчей за «чаек» в рамках английской Премьер-лиги, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.