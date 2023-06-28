Семак включил Пиняева, Литвинова и Тюкавина в топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023. Специалист распределил первые места между игроками своей команды.
Пятёрка лучших молодых игроков сезона по версии Семака:
1. Роберт Ренан («Зенит»).
2. Густаво Мантуан («Зенит»).
3. Сергей Пиняев («Локомотив»).
4. Руслан Литвинов («Спартак»).
5. Константин Тюкавин («Динамо»).
Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).
Лучший молодой футболист этого сезона будет объявлен сегодня, следите за релизами «Чемпионата»!
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