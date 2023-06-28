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Клаудиньо — приоритетная цель для «Фламенго». Клуб уже определился с суммой трансфера

Клаудиньо — приоритетная цель для «Фламенго». Клуб уже определился с суммой трансфера
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Нападающий «Зенита» Клаудиньо стал главной трансферной целью для «Фламенго», который желает усилить атакующую линию. Об этом сообщает журналист Мауро Сезар в «Твиттере».

По сведениям источника, за 26-летнего футболиста бразильский клуб готов предложить € 12 млн. Если переговоры продвинутся, но «Зенит» не устроит сумма, то «Фламенго» увеличит своё предложение. Бразильцы сконцентрируются на подписании Клаудиньо после неудачи в переговорах с «Ривер Плейтом» по Де Ла Крузу.

Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах, отметившись пятью голами и 12 результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. Вместе с «Зенитом» Клаудиньо выиграл три трофея.

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