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Мэддисон близок к уходу в «Тоттенхэм». Ранее он ненавидел клуб и называл Бэйла «обезьяной»

Мэддисон близок к уходу в «Тоттенхэм». Ранее он ненавидел клуб и называл Бэйла «обезьяной»
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Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур». Стороны устно согласовали условия сделки, а сам игрок уже согласился на предложенный контракт. Об этом сообщает Sky Sports.

Сделка по переходу 26-летнего футболиста обойдётся «шпорам» в € 47 млн. «Лестер» по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип, Мэддисон же забил 10 голов и отдал девять результативных передач в 32 матчах. Отметим, что ранее игрок выражал неприязнь к клубу и их форварду Гарету Бэйлу, публикуя соответствующие «твиты» в 2012 и 2013 годах.

«Я страстно ненавижу Гарета Бэйла. Успокойся, обезьяна, Уилшер круче тебя в 10 раз. Шимпанзе.

Надеюсь, Луис Суарес сегодня разгромит «Тоттенхэм», мне не нравится этот клуб. Особенно эта обезьяна (подразумевает Бэйла. — Прим. «Чемпионата»), о которой все говорят», — писал тогда Мэддисон.

Фото: Твиттер Мэддисона

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