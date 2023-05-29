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Чемпион Англии сезона-2015/2016 вылетел из АПЛ — причины краха «Лестера»

Состав стоимостью в € 450 млн вылетел из АПЛ! 4 главные причины краха «Лестера»
Александр Симбирский
«Лестер» вылетел из АПЛ
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Самый сенсационный чемпион отправляется в Чемпионшип.

«Лестер» обыграл дома «Вест Хэм» — 2:1, но этого не хватило для выживания. «Эвертон» Шона Дайча дожал немотивированный «Борнмут» и удержался в АПЛ. К «Саутгемптону» в Чемпионшипе, помимо «Лестера», присоединится «Лидс». Который хоть и влетел в АПЛ с убойным футболом Марсело Бьелсы, перевёз из Франции Рафинью и открыл массам великолепного Стюарта Далласа, но по статусу даже близко не встал с чемпионами сезона-2015/2016.

Вряд ли можно рассматривать вылет «Лестера» как конец чемпионской команды Клаудио Раньери. Она закончилась намного раньше — Н'Голо Канте, Рияда Мареза и Дэнни Дринкуотера купили за большие деньги, а некоторые лидеры быстро состарились (Роберт Хут, Уэсли Морган, Кристиан Фукс). Из того состава остались только Джейми Варди и защитник Даниэль Амарти. Зимой «Лестер» покинул уже ставший запасным Марк Олбрайтон. Ну и прошлым летом ушёл Каспер Шмейхель.

Нет, это крах уже другой команды — более молодой и боровшейся за попадание в Лигу чемпионов. Фукса заменил Бен Чилуэлл. Моргана и Хута — Джонни Эванс и Чаглар Сеюнджю (до ухода в «МЮ» был ещё и Гарри Магуайр). Дэнни Симпсона — Рикарду Перейра. В центре полузащиты появились Уилфред Ндиди, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон. На левом фланге атаки вырос воспитанник клуба Харви Барнс. А Варди и Шмейхель оставались в роли ключевых «старичков».

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После чемпионства Раньери не справился с перестройкой команды (зато дошёл до четвертьфинала ЛЧ). Так же слабо это получилось и у Крэйга Шекспира с Клодом Пюэлем. А вот Брендан Роджерс смог — подхватил кризисный «Лестер», который шёл в середине таблицы и два сезона подряд (2019/2020 и 2020/2021) боролся за ЛЧ. Каждый раз «Лестер» лажал на финише, но оставался крепким бойцом. Даже взял Кубок Англии, обыграв в финале «Челси» — 1:0. Прошло всего два года. В сезоне-2021/2022 «Лестер» занял восьмое место в АПЛ, а потом резко полетел вниз. Почему?

1. Мало денег и проблемы с контрактами

С 2019-го по 2022-й «Лестер» потерпел убытки в размере £ 150 млн. Клуб потратил много денег на улучшение инфраструктуры (сразу £ 95 млн) и на зарплаты игроков. Прямо сейчас у «Лестера» — седьмая зарплатная ведомость в АПЛ. Согласно данным FBRef, она составляет почти £ 79 млн в год. Для сравнения — вылетевший «Лидс» платил игрокам £ 17,3 млн, а «Саутгемптон» — £ 35 млн.

Кто-то скажет — откуда проблемы, ведь «Лестер» сделал большие деньги на продажах? Да, топ-клубы отправляли серьёзные суммы за Канте, Магуайра, Мареза и других. Но сам «Лестер» тратил на покупки ещё больше. За последние семь лет трансферный баланс клуба составил минус £ 88,9 млн! Это не считая зимнего окна, когда «Лестер» дополнительно выкинул £ 27 млн на Гарри Суттара и Виктора Кристиансена (и ещё взял в аренду Тете из «Шахтёра»).

В этих условиях «Лестер» просто замолчал на трансферном рынке прошлым летом. Хотя зрела перестройка — многие лидеры сдали, а у других просто заканчивались контракты. Шмейхель ушёл в «Ниццу», а Уэсли Фофана — в «Челси». В качестве пополнения приехал только бельгийский центрдеф Ваут Фас — причудливый гибрид Давида Луиса и Алекса Крала (касается не только внешности, но и стиля игры).

Айяватт Шривадданапрабха, сын и наследник погибшего владельца «Лестера» Вичая, много работал над повышением коммерческой привлекательности клуба и расширением инфраструктуры, но потерял контроль над спортивными вопросами. Летом 2023-го заканчиваются контракты Тилеманса, Эванса, Сеюнджю, Нампалиса Менди. В 2024-м подойдут к концу сделки с Мэддисоном, Ндиди, Варди и Келечи Ихеаначо.

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«Лестер» просто опоздал с перестройкой. Постаревшая и местами потерявшая мотивацию команда свалилась в кризис.

2. Травмы выбили важных игроков

Несколько лет назад Рикарду Перейра считался одним из лучших правых защитников АПЛ, но потом порвал крестообразные связки и долго возвращался на прежний уровень. Прошлым летом Роджерс наигрывал его на предсезонке — английские журналисты даже писали, что старый Перейра вернулся. Однако португалец получил разрыв ахилла в товарищеском матче.

Также повреждения добили 35-летнего Джонни Эванса, самого элитного центрдефа команды. В прошлом сезоне он пропустил 23 матча, а в этом, не успев набрать оптимальную форму, сломался на полгода. В ноябре крайний защитник Джеймс Джастин порвал ахилл. Райан Бертран исчез на бесконечном больничном. На разных важных отрезках не могли играть Мэддисон, Тилеманс и Кирман Дьюсбери-Холл. Вкупе с тактическими проблемами Роджерс не всегда мог заполнить ключевые позиции лучшими исполнителями. Вялые попытки углубить состав (покупки Фаса, Суттара, Кристиансена, аренда Тете) закончились провалом.

«Лестер» вылетел из АПЛ

«Лестер» вылетел из АПЛ

Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

3. «Лестер» никого не нашёл на замену Шмейхелю

По многим показателем Каспер Шмейхель был крепким средним вратарём, но зато выручал «Лестер» в моментах, когда валилась оборона — стальные нервы и реакция делали из него стену. Пусть не во всех матчах, но защитники «Лестера» всегда знали, что датчанин подстрахует. К тому же Шмейхель был одним из ментальных лидеров — чемпион АПЛ, основной вратарь сборной, сын легендарного голкипера.

В итоге в старт попал Дэнни Уорд. По разнице пропущенных и PSxG (показатель, оценивающий, насколько часто выручает голкипер относительного средних вратарских цифр по лиге) хуже валлийца (-5,5) в этом сезоне только Марк Траверс («Борнмут»), Илан Меслье («Лидс») и Гэвин Базуну («Саутгемптон»). В предыдущем предложении можно увидеть сразу две вылетевшие команды. Совпадение?

Уорд оказался эталонным мышеловом. И даже зимой «Лестер» не искал нового вратаря. На финише его заменил Даниэль Иверсен, но к тому моменту команда уже оказалась в критическом положении.

Дэнни Уорд

Дэнни Уорд

Фото: Michael Regan/Getty Images

4. Сдали очень многие. Даже Варди

Для 36-летнего Варди это самый вялый сезон в «Лестере» с момента перехода из «Флитвуд Таун» в 2012-м. Всего три гола в 36 матчах, подавляющую часть из которых ветеран начинал на скамейке. Надежды на Патсона Даку и Ихеаначо не оправдались — Дака ненадолго проснулся осенью, Ихеаначо — традиционно весной (в этот раз — на пару матчей).

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Ндиди (26 лет) и Сеюнджю (27 лет) трудно назвать старыми, но они утратили прежнюю форму. Общий регресс ударил по игровой системе Роджерса, где многое решал прессинг. «Лестер» стал всего лишь 12-м в АПЛ по интенсивности высокого давления (11,95 PPDA*). Хотя раньше стабильно находился в топе и конкурировал с «Ливерпулем» и «Ман Сити».

* PPDA — допущенные передачи на одно оборонительное действие.

Встряска, связанная с разменом Роджерса на Дина Смита, не улучшила ситуацию. «Лестер» окончательно сбился на примитивные попытки выйти к чужим воротам через индивидуальные действия Мэддисона и Барнса. При этом команда допускала большое количество моментов. 1:1 с «Лидсом», 2:2 с «Эвертоном», 3:5 с «Фулхэмом», безнадёжные 0:3 с «Ливерпулем» — это уровень одной из слабейших команд АПЛ. Которая жутко деградировала за последние пару лет.

Что дальше? «Лестер» ждёт вынужденная и очень масштабная перестройка, от которой клуб упорно отказывался в последние годы. Качественные игроки (Барнс, Тилеманс, Мэддисон) точно покинут клуб. Не факт, что «Лестер» удержит и менее крутых исполнителей.

«Лестер» написал сказку, влюбил в себя миллионы, раскрыл целую пачку элитных футболистов, познакомил нас с историей Джейми Варди, но всё когда-то заканчивается. В эпоху АПЛ чемпион вылетал быстрее только один раз. В 1990-е «Блэкберну» понадобилось четыре сезона, чтобы пройти путь от титула до путевки в Чемпионшип. «Лестеру» — семь.

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