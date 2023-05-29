Состав стоимостью в € 450 млн вылетел из АПЛ! 4 главные причины краха «Лестера»

«Лестер» обыграл дома «Вест Хэм» — 2:1, но этого не хватило для выживания. «Эвертон» Шона Дайча дожал немотивированный «Борнмут» и удержался в АПЛ. К «Саутгемптону» в Чемпионшипе, помимо «Лестера», присоединится «Лидс». Который хоть и влетел в АПЛ с убойным футболом Марсело Бьелсы, перевёз из Франции Рафинью и открыл массам великолепного Стюарта Далласа, но по статусу даже близко не встал с чемпионами сезона-2015/2016.

Вряд ли можно рассматривать вылет «Лестера» как конец чемпионской команды Клаудио Раньери. Она закончилась намного раньше — Н'Голо Канте, Рияда Мареза и Дэнни Дринкуотера купили за большие деньги, а некоторые лидеры быстро состарились (Роберт Хут, Уэсли Морган, Кристиан Фукс). Из того состава остались только Джейми Варди и защитник Даниэль Амарти. Зимой «Лестер» покинул уже ставший запасным Марк Олбрайтон. Ну и прошлым летом ушёл Каспер Шмейхель.

Нет, это крах уже другой команды — более молодой и боровшейся за попадание в Лигу чемпионов. Фукса заменил Бен Чилуэлл. Моргана и Хута — Джонни Эванс и Чаглар Сеюнджю (до ухода в «МЮ» был ещё и Гарри Магуайр). Дэнни Симпсона — Рикарду Перейра. В центре полузащиты появились Уилфред Ндиди, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон. На левом фланге атаки вырос воспитанник клуба Харви Барнс. А Варди и Шмейхель оставались в роли ключевых «старичков».

После чемпионства Раньери не справился с перестройкой команды (зато дошёл до четвертьфинала ЛЧ). Так же слабо это получилось и у Крэйга Шекспира с Клодом Пюэлем. А вот Брендан Роджерс смог — подхватил кризисный «Лестер», который шёл в середине таблицы и два сезона подряд (2019/2020 и 2020/2021) боролся за ЛЧ. Каждый раз «Лестер» лажал на финише, но оставался крепким бойцом. Даже взял Кубок Англии, обыграв в финале «Челси» — 1:0. Прошло всего два года. В сезоне-2021/2022 «Лестер» занял восьмое место в АПЛ, а потом резко полетел вниз. Почему?

1. Мало денег и проблемы с контрактами

С 2019-го по 2022-й «Лестер» потерпел убытки в размере £ 150 млн. Клуб потратил много денег на улучшение инфраструктуры (сразу £ 95 млн) и на зарплаты игроков. Прямо сейчас у «Лестера» — седьмая зарплатная ведомость в АПЛ. Согласно данным FBRef, она составляет почти £ 79 млн в год. Для сравнения — вылетевший «Лидс» платил игрокам £ 17,3 млн, а «Саутгемптон» — £ 35 млн.

Кто-то скажет — откуда проблемы, ведь «Лестер» сделал большие деньги на продажах? Да, топ-клубы отправляли серьёзные суммы за Канте, Магуайра, Мареза и других. Но сам «Лестер» тратил на покупки ещё больше. За последние семь лет трансферный баланс клуба составил минус £ 88,9 млн! Это не считая зимнего окна, когда «Лестер» дополнительно выкинул £ 27 млн на Гарри Суттара и Виктора Кристиансена (и ещё взял в аренду Тете из «Шахтёра»).

В этих условиях «Лестер» просто замолчал на трансферном рынке прошлым летом. Хотя зрела перестройка — многие лидеры сдали, а у других просто заканчивались контракты. Шмейхель ушёл в «Ниццу», а Уэсли Фофана — в «Челси». В качестве пополнения приехал только бельгийский центрдеф Ваут Фас — причудливый гибрид Давида Луиса и Алекса Крала (касается не только внешности, но и стиля игры).

Айяватт Шривадданапрабха, сын и наследник погибшего владельца «Лестера» Вичая, много работал над повышением коммерческой привлекательности клуба и расширением инфраструктуры, но потерял контроль над спортивными вопросами. Летом 2023-го заканчиваются контракты Тилеманса, Эванса, Сеюнджю, Нампалиса Менди. В 2024-м подойдут к концу сделки с Мэддисоном, Ндиди, Варди и Келечи Ихеаначо.

«Лестер» просто опоздал с перестройкой. Постаревшая и местами потерявшая мотивацию команда свалилась в кризис.

2. Травмы выбили важных игроков

Несколько лет назад Рикарду Перейра считался одним из лучших правых защитников АПЛ, но потом порвал крестообразные связки и долго возвращался на прежний уровень. Прошлым летом Роджерс наигрывал его на предсезонке — английские журналисты даже писали, что старый Перейра вернулся. Однако португалец получил разрыв ахилла в товарищеском матче.

Также повреждения добили 35-летнего Джонни Эванса, самого элитного центрдефа команды. В прошлом сезоне он пропустил 23 матча, а в этом, не успев набрать оптимальную форму, сломался на полгода. В ноябре крайний защитник Джеймс Джастин порвал ахилл. Райан Бертран исчез на бесконечном больничном. На разных важных отрезках не могли играть Мэддисон, Тилеманс и Кирман Дьюсбери-Холл. Вкупе с тактическими проблемами Роджерс не всегда мог заполнить ключевые позиции лучшими исполнителями. Вялые попытки углубить состав (покупки Фаса, Суттара, Кристиансена, аренда Тете) закончились провалом.

«Лестер» вылетел из АПЛ Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

3. «Лестер» никого не нашёл на замену Шмейхелю

По многим показателем Каспер Шмейхель был крепким средним вратарём, но зато выручал «Лестер» в моментах, когда валилась оборона — стальные нервы и реакция делали из него стену. Пусть не во всех матчах, но защитники «Лестера» всегда знали, что датчанин подстрахует. К тому же Шмейхель был одним из ментальных лидеров — чемпион АПЛ, основной вратарь сборной, сын легендарного голкипера.

В итоге в старт попал Дэнни Уорд. По разнице пропущенных и PSxG (показатель, оценивающий, насколько часто выручает голкипер относительного средних вратарских цифр по лиге) хуже валлийца (-5,5) в этом сезоне только Марк Траверс («Борнмут»), Илан Меслье («Лидс») и Гэвин Базуну («Саутгемптон»). В предыдущем предложении можно увидеть сразу две вылетевшие команды. Совпадение?

Уорд оказался эталонным мышеловом. И даже зимой «Лестер» не искал нового вратаря. На финише его заменил Даниэль Иверсен, но к тому моменту команда уже оказалась в критическом положении.

Дэнни Уорд Фото: Michael Regan/Getty Images

4. Сдали очень многие. Даже Варди

Для 36-летнего Варди это самый вялый сезон в «Лестере» с момента перехода из «Флитвуд Таун» в 2012-м. Всего три гола в 36 матчах, подавляющую часть из которых ветеран начинал на скамейке. Надежды на Патсона Даку и Ихеаначо не оправдались — Дака ненадолго проснулся осенью, Ихеаначо — традиционно весной (в этот раз — на пару матчей).

Ндиди (26 лет) и Сеюнджю (27 лет) трудно назвать старыми, но они утратили прежнюю форму. Общий регресс ударил по игровой системе Роджерса, где многое решал прессинг. «Лестер» стал всего лишь 12-м в АПЛ по интенсивности высокого давления (11,95 PPDA*). Хотя раньше стабильно находился в топе и конкурировал с «Ливерпулем» и «Ман Сити».

* PPDA — допущенные передачи на одно оборонительное действие.

Встряска, связанная с разменом Роджерса на Дина Смита, не улучшила ситуацию. «Лестер» окончательно сбился на примитивные попытки выйти к чужим воротам через индивидуальные действия Мэддисона и Барнса. При этом команда допускала большое количество моментов. 1:1 с «Лидсом», 2:2 с «Эвертоном», 3:5 с «Фулхэмом», безнадёжные 0:3 с «Ливерпулем» — это уровень одной из слабейших команд АПЛ. Которая жутко деградировала за последние пару лет.

Что дальше? «Лестер» ждёт вынужденная и очень масштабная перестройка, от которой клуб упорно отказывался в последние годы. Качественные игроки (Барнс, Тилеманс, Мэддисон) точно покинут клуб. Не факт, что «Лестер» удержит и менее крутых исполнителей.

«Лестер» написал сказку, влюбил в себя миллионы, раскрыл целую пачку элитных футболистов, познакомил нас с историей Джейми Варди, но всё когда-то заканчивается. В эпоху АПЛ чемпион вылетал быстрее только один раз. В 1990-е «Блэкберну» понадобилось четыре сезона, чтобы пройти путь от титула до путевки в Чемпионшип. «Лестеру» — семь.