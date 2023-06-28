«Барселона» распродаст игроков, чтобы собрать € 17 млн на Марсело Брозовича

Руководство «Барселоны» в ближайшие дни намерено продать игроков минимум на € 17 млн, чтобы рассчитаться с «Интером» за полузащитника Марсело Брозовича. Футболиста в своей команде хочет видеть лично главный тренер сине-гранатовых Хави. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Ранее появилась информация, что у «Барселоны» нет финансовых возможностей для осуществления любого трансфера, также в команде нет дополнительных средств в зарплатном фонде. Чтобы подписывать новичков, клубу гарантированно придётся расставаться с действующими игроками. Брозович — самая дешёвая альтернатива для ушедшего Серхио Бускетса, который сможет показывать себя на высоком уровне.
30-летний Брозович играет за «Интер» с 2015 года. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в клуб чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср».
Реконструкция стадиона «Ноу Камп» в Барселоне. Видеоролик:
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