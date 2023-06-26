«Аль-Наср» подписал контракт с Марсело Брозовичем — источник

В понедельник, 26 июня, «Интер» и «Аль-Наср» завершили переговоры по трансферу хавбека Марсело Брозовича, который присоединился к клубу из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Saudi Sky Sport.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» продадут хорватского полузащитника саудовскому клубу за сумму в районе € 23 млн. Игрок будет получать зарплату в размере € 20 млн в год. Предполагается, что контракт между «Аль-Насром» и полузащитником будет заключён на три года. В «Интере» у Брозовича был контракт до 2026 года с зарплатой € 12 млн за год.

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Брозович провёл 28 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Вместе с «Интером» хорватский хавбек дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором клуб уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1.