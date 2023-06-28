«Ахмат» опубликовал поздравление с мусульманским праздником Курбан-байрам

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Грозненский «Ахмат» в клубных социальных сетях поздравил мусульман с национальным праздником Курбан-байрам. Пресс-служба «Ахмата» подчеркнула, что это один из самых значимых дней в мусульманском мире.

«Сердечно поздравляем вас с наступлением священного праздника Курбан-байрам! Это одно из самых значимых событий в мусульманском мире.

Праздник Ид аль-Адха несёт в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама. Он олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости. Укрепляет нашу веру, вселяет в сердца людей радость и надежду, объединяет нас в стремлении помочь друг другу.

Пусть Курбан-байрам принесёт в каждую семью мир и благополучие, согласие и благосостояние, тепло и радость», — написала пресс-служба «Ахмата» в клубном телеграм-канале.