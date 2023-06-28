«Ахмат» опубликовал поздравление с мусульманским праздником Курбан-байрам

Грозненский «Ахмат» в клубных социальных сетях поздравил мусульман с национальным праздником Курбан-байрам. Пресс-служба «Ахмата» подчеркнула, что это один из самых значимых дней в мусульманском мире.
«Сердечно поздравляем вас с наступлением священного праздника Курбан-байрам! Это одно из самых значимых событий в мусульманском мире.
Праздник Ид аль-Адха несёт в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама. Он олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости. Укрепляет нашу веру, вселяет в сердца людей радость и надежду, объединяет нас в стремлении помочь друг другу.
Пусть Курбан-байрам принесёт в каждую семью мир и благополучие, согласие и благосостояние, тепло и радость», — написала пресс-служба «Ахмата» в клубном телеграм-канале.
- 28 июня 2023
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