Главный тренер «Локомотива» назвал пятёрку лучших молодых футболистов РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

В пятёрку лучших молодых игроков сезона по версии Галактионова вошли следующие футболисты:

1. Сергей Пиняев («Локомотив»).

2. Артём Карпукас («Локомотив»).

3. Константин Тюкавин («Динамо»).

4. Александр Сильянов («Ростов»).

5. Руслан Литвинов («Спартак»).

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

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