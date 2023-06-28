Константин Тюкавин рассказал о детстве в родном Котласе

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о детстве в родном городе Котлас.
«Мой родной город — Котлас. Это маленький город на юге Архангельской области с населением около 60 тысяч. Я оттуда уехал совсем в раннем возрасте, по-моему, мне был год, и потом часто приезжал к бабушке на каникулы. Очень любил её пирожки. Помню, что всё время проводил на местном стадионе «Салют», мы вместе с папой, братом и всей семьёй ходили туда, играли и тренировались. Летом постоянно играл там в футбол, а зимой стадион заливали, и мы катались там на коньках. Не могу особо выделить ещё какие-то любимые места в городе, наверное, стадион «Салют» и является самым любимым!
Сейчас бываю там нечасто – последний раз был лет пять назад, но очень хочу съездить. Бабушка меня уже там заждалась. Хоть она и приезжает в Москву, но хочется её навестить именно там. Надеюсь, в ближайшее время получится туда выбраться», – сказал Тюкавин «Чемпионату».
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- 28 июня 2023
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