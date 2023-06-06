Нидерландский журналист резко осудил приезд Зиеша к Промесу в Москву

Нидерландский журналист Сандер Шиммелпенник резко высказался о решении полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша посетить Москву, чтобы встретиться со своим другом, нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Приятно, должно быть, навестить преступника Промеса в долбаной Москве. То, что ты тупица, который всё сделает ради денег, — это одно, но это дружба с врагом. Промесу больше нет места на нидерландской земле. Зиеш теперь тоже может быть в этом списке.

Слишком часто эти асоциальные денежные мешки не отдают себе отчёта о том, что являются образцами для подражания. Уклонение от неуплаты налогов, заигрывание с мафией — это позор. Клубы должны выбрасывать такую гниль.

Обратите внимание: будучи болельщиком с 20-летним стажем, я годами поддерживал Зиеша, лучшего из всех, кого я когда-либо видел. Но это не какая-то оплошность. Если вы настолько глупы, что не понимаете, что это делать нельзя, то знайте: это так же плохо, как сочувствовать русским», — написал Шиммелпенник в своём «твиттере».