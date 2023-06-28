Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Садио Мане впервые прокомментировал драку с Лероем Зане

Садио Мане впервые прокомментировал драку с Лероем Зане
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане высказался об инциденте, произошедшем между ним и форвардом команды Лероем Зане. В апреле сообщалось, что Мане ударил немца по лицу.

«Такое может случиться. Это случилось, и мы смогли помириться. Нужно решать проблемы, но не таким образом. Теперь все кончено. Мы постараемся с Лероем вместе бороться, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне.

Сейчас я в отпуске с семьёй. Мой первый сезон в «Баварии» был сложным, как и всегда в футболе, поэтому это не стало неожиданностью. Это нормально. Я люблю вызовы, а «Бавария» — отличный вызов в карьере», — приводит слова Мане Mundo Deportivo.

31-летний Мане за первый сезон в «Баварии» забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 38 матчах.

Материалы по теме
Агент Мане подтвердил, что игрок остаётся в «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023