Садио Мане впервые прокомментировал драку с Лероем Зане

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане высказался об инциденте, произошедшем между ним и форвардом команды Лероем Зане. В апреле сообщалось, что Мане ударил немца по лицу.

«Такое может случиться. Это случилось, и мы смогли помириться. Нужно решать проблемы, но не таким образом. Теперь все кончено. Мы постараемся с Лероем вместе бороться, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне.

Сейчас я в отпуске с семьёй. Мой первый сезон в «Баварии» был сложным, как и всегда в футболе, поэтому это не стало неожиданностью. Это нормально. Я люблю вызовы, а «Бавария» — отличный вызов в карьере», — приводит слова Мане Mundo Deportivo.

31-летний Мане за первый сезон в «Баварии» забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 38 матчах.