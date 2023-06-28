Коваленко: один из самых запоминающихся матчей играл у школы. Жопу рвал за 600 рублей!

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал об одном из самых запомнившихся матчей в жизни.

«Я родился в Москве, в Дмитровском районе. Впервые поиграл в футбол на поле школы №1631. Вышли с братом погулять, его позвали сверстники побегать, я присоединился. Тогда ещё там не было газона, а были грунт и железные ворота. Понятно, что любой подкат или падение — это коленки в кровь и стёртые ноги. Но никто на это не обращал внимания. Когда возвращаюсь на район, всегда вижусь с друзьями детства, с братьями. Когда мы были маленькие, толпой сидели в ТЦ «Зигзаг», как бедолаги скидывались по мелочовке, чтобы купить воды и побороть сушняк после футбола. Жили бедно, но зато дружно — было весело. Любимые места на районе — Агарский парк и ТЦ «Зигзаг», но самое любимое — поле школы. Сейчас там вместо грунта постелили газон. Когда на район возвращаюсь, обязательно прихожу на это поле поиграть. Сейчас межсезонье, обязательно будем гонять — обычно по шесть команд собирается. Когда приезжаю в Москву, меня не особо знают, кроме вот района — там все узнают. Гуляю по местам детства — глаза собираю со всех сторон.

Когда собирались с пацанами на футбольном поле, играли до конца. Пока матушка за мной на поле не приходила и не говорила: «Саша, домой». Где-то в восемь вечера заканчивали. Играли каждый день, а когда наше поле надоедало — искали другие поля по району. Один из самых запоминающихся матчей в жизни я сыграл как раз на поле школы. Собрались три команды, мы решили сыграть на деньги. Каждый скинулся по 200 рублей. Получалось, что в команде победителей каждый получил бы по 600. Я там так бегал! Жопу свою рвал за эти 600 рублей. Все выкладывались до конца. Накал покруче, чем в РПЛ. Это же почти премиальные! Мы выиграли в итоге. 200 рублей из 600 родителям отдал, а на остальное скинулись с пацанами и пошли в «Макдональдс» отмечать. Весело было. Во мне до сих пор часто просыпается детский азарт во время матчей. Детство в жопе у меня точно ещё играет», — сказал Коваленко «Чемпионату».

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