Голкипер Артур Анисимов перешёл из «Пари Нижний Новгород» в «КАМАЗ»

Голкипер Артур Анисимов стал игроком челнинского «КАМАЗа». Об этом сообщила пресс-служба «Пари Нижний Новгород», за который футболист выступал ранее.

«Такой он у нас только один, человек, который с нами был со дня основания клуба. Голкипер «Пари НН» Артур Анисимов провёл с нами восемь лет, сыграл 152 матча (очень символичная цифра, не так ли?).

Каждый болельщик «Пари НН» помнит, почему Анисимова прозвали Король Артур, помнит, как он забил решающий пенальти в кубковом противостоянии с «Уфой».

Невероятные сейвы, уверенная игра, открытость к болельщикам и неоценимый вклад в выход в Премьер-Лигу, в создание тёплой атмосферы внутри команды. Всё это незабываемая история нашего клуба, в которую навсегда будет вписано имя Артура Анисимова.

Спасибо за всё, Артур! Мы не прощаемся! Удачи тебе в новой команде!» — написано в заявлении нижегородского клуба.